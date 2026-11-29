سلسلة منخفضات جوية تؤثر على لبنان... أمطار وثلوج بانتظارنا

ستتجه سلسلة من المنخفضات الجوية الرطبة نحو منطقتنا، آتية من فوق البحر الأسود وتركيا، ما سيؤدي إلى طقس غير مستقر وماطر بدءاً من اليوم. وتكون فعالية المنخفض الجوي ضعيفة اليوم وغداً، قبل أن نتأثر بمنخفض جوي ثانٍ يوم الثلاثاء، أكثر فعالية وبرودة، يحمل معه أمطاراً غزيرة أحياناً، ونشاطاً في سرعة الرياح، وانخفاضاً كبيراً في درجات الحرارة.



كما يُتوقع تساقط الثلوج على الجبال العالية اليوم، على أن يتدنى مستوى تساقطها بعد منتصف وأواخر الأسبوع الحالي، ليصل إلى نحو 2000 متر يوم الأربعاء، ثم إلى 1600 متر يوم الجمعة، وقد ينخفض أكثر لاحقاً في حال ثبات التوقعات.



تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:



- الجو: غير مستقر، غائم وممطر أحيانا بشكل متقطع مع برق ورعد، فيما الأمطار تكون غزيرة أحيانا وتتساقط الثلوج على الجبال العالية (2400 متر)

- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٩ و٢٣ درجة ساحلا، بين ٦ و١٧ درجة بقاعاً وبين ١٠ و١٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٨٠٪

- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١١ hpa

- الانقشاع: متوسط

- حال البحر: متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:



الاثنين: الطقس متقلب، غائم جزئياً نهاراً، مع توقع تساقط أمطار رعدية ليلاً. وتتراوح درجات الحرارة بين ١٨ و٢٣ درجة ساحلاً، وبين ٦ و١٧ درجة بقاعاً، وبين ١٠ و١٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما تكون الرياح جنوبية غربية، وتتراوح سرعتها بين ١٠ و٤٠ كلم/س.



الثلاثاء: الطقس غير مستقر، غائم مع أمطار متفرقة ومتقطعة، وتساقط للثلوج على الجبال العالية ( 2000 ~ 2200 متر). وتتراوح درجات الحرارة بين ١٦ و٢١ درجة ساحلاً، وبين ٥ و١٥ درجة بقاعاً، وبين ٨ و١٣ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما تكون الرياح جنوبية غربية، وتتراوح سرعتها بين ١٠ و٤٠ كلم/س.

