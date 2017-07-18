السلسلة أقرت...والمواد الاصلاحية الى مساء اليوم

جلسة تشريعية في ساحة النجمة

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LBCI News Lebanon

أقر مجلس النواب في الجلسة التشريعية التي عقدت اليوم الشق المتعلق بسلسلة الرواتب وأبقى المواد الإصلاحية الى جلسة ما بعد الظهر. كما أقر المجلس المادة المتعلقة بإعطاء المتقاعدين حقوقهم مع التجزئة على ثلاث سنوات.

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واكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن "لا شيء يعطى "ببلاش" فهناك زيادة ضرائب وإصلاحات عديدة نستقتل للسير بها".

وكان بري شدد قبيل الجلسة على أن السلسلة حق للناس ويجب اقرارها مع مراعاة وضع الخزينة والمصلحة العامة.



من جهته، أكد رئيس الحكومة سعد الحريري انه لا يوافق على السلسلة من دون موارد وقال:" اذا تراجع البعض عن بعض الضرائب كمن يقول لا نريد السلسلة".

وأضاف :"نحن مع حقوق المتقاعدين ومع الشباب والناس ايضاً ومع تأمين الايرادات لكل زيادة فماذا يستفيد المتقاعد اذا "فرطت" الليرة؟"



بدوره، قال امين سر تكتل التغيير والاصلاح النائب ابراهيم كنعان :"بتنا على بعد أيام من اقرار موازنة ستؤمن وفرا بقيمة 1000 مليار يعوضنا عن اجراءات ضريبية مرصودة سابقا للتمويل".

بدوره، قال امين سر تكتل التغيير والاصلاح النائب ابراهيم كنعان :"بتنا على بعد أيام من اقرار موازنة ستؤمن وفرا بقيمة 1000 مليار يعوضنا عن اجراءات ضريبية مرصودة سابقا للتمويل".

وفي المعلومات، فان السلسلة ستقر ضمن مبدأ تامين الاعتمادات اللازمة لها عند اقرار الموازنة.

هذا، ووقع سجال في الجلسة التشريعية حول المساواة بين معلمي المدارس الخاصة مع ما يقر لمعلمي القطاع الرسمي، بحيث عارض كل من الحريري والسنيورة الزام المدارس الخاصة بهذه الزيادة وطالبا بترك الحرية لها. في وقت، ذكر الوزيران بطرس حرب ومروان مادة بان المساواة بين القطاعين العام والخاص موجودة بالقانون منذ أكثر من 60 عاماً.

وقبيل الجلسة، قال نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان : "نأتي مع تصميم على اقرار السلسلة والموازنة والمهم اننا سنعطي اللبنانيين وعدا بالاثنين".وفي حديث للـLBCI أكد عدوان أنه سيتم اقرار السلسلة وربطها بالموازنة.



من جهته، جدد النائب اكرم شهيب تأكيده أنه مع إقرار الموازنة بسقف ١٢٠٠ مليار وانه يرفض اي زيادة ويتحفظ عليها. وقبيل الجلسة، قال نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان : "نأتي مع تصميم على اقرار السلسلة والموازنة والمهم اننا سنعطي اللبنانيين وعدا بالاثنين".وفي حديث للـLBCI أكد عدوان أنه سيتم اقرار السلسلة وربطها بالموازنة.من جهته، جدد النائب اكرم شهيب تأكيده أنه مع إقرار الموازنة بسقف ١٢٠٠ مليار وانه يرفض اي زيادة ويتحفظ عليها.

وقفات احتجاجية في ساحة رياض الصلح

وتزامنا مع الجلسة التشريعية، نفذت وقفات احتجاجية في ساحة رياض الصلح للضغط من أجل اقرار السلسلة بحق وعدل.

في وقت، أقفلت القوى الامنية لبعض الوقت الطريق امام جريدة "النهار" باتجاه مجلس النواب، منعا لدخول المتظاهرين الى المجلس.