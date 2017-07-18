الإعلان

زارت رئيسة منطقة " ايل دو فرانس" الوزيرة الفرنسية السابقة "فاليري بيكرس" محافظ مدينة بيروت ومجلس بلدية بيروت ووقعت اتفاقية خطة عمل متابعة لاتفاقية التعاون بين بلدية بيروت والمجلس الاقليمي لمنطقة "ايل دو فرانس".وأكد المحافظ شبيب على أن العلاقات التي تربط بيروت بمنطقة " ايل دو فرانس " قائمة على أسس متينة.بدورها أكدت بيكرس على ضرورة إعادة رفع مستوى العلاقات في شتى المجالات، ولهذه الغاية اصطحبت معها وفداً تقنياً موسعاً في سائر المجالات التي قد تشكل ميداناً للتعاون الثنائي، لاسيما رؤساء الوحدات في منطقة "ايل دو فرانس" المسؤولين عن الملفات المتعلقة بالمساحات الخضراء والبيئة والنقل العام.وراجع رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني بنود خطة العمل التي وضعت بالتوافق بين الطرفين، فأكد المضي قدماً في الدراسة التي تشمل تغيير الانارة في جميع شوارع العاصمة لوضع 10000 وحدة جديدة. كما شدد على أهمية الامور البيئية وضرورة وضع مخطط تنظيمي مدني طويل الامد، يلحظ تناغماً بين الطابع السكني والاقتصادي والثقافي والتراثي ، مع لحظ أماكن للمشاة والدراجات الهوائية، وتطرق ايضا الى ضرورة معالجة معضلة النفايات الصلبة.