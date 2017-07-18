اليكم جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء هذا الخميس...

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وزع جدول الاعمال لجلسة مجلس الوزراء هذا الخميس في القصر الجمهوري وهو من ٣٦ بنداً والتعيينات الدبلوماسية هي البند الاخير، والبند الاول طلب وزارة الاشغال بتلزيم اشغال طريق الطفيل الحدودية بطريقة استدراج العروض عبر ادارة المتاقصات، اضافة الى طلبين اخرين ايضاً لوزارة الاشغال بتأمين اعتمادات مالية ٢٦ مليار و٥٠٠ مليون ليرة لمعالجة الأضرار الحاصلة في كاسر الموج في المدرج الغربي البحري لمطار رفيق الحريري بما في ذلك الضريبة على القيمة المُضافة وتعويض الاستشاري واعتماد اخر بسبعة مليارات و٢٥٠ مليون ليرة بتلزيم اشغال تأهيل طريق قب الياس-عانا-كفريا بواسطة ادارة المناقصات،.اضافة الى بند بطلب نقل اعتماد الى صندوق المهجرين بثمانية مليارات ليرة لدفع مستحقات متعهدين ومستشارين قاموا بتنفيذ مشاريع بنى تحتية لصالح الصندوق المركزي للمهجرين...الخ.ومن البنود الواردة في الشؤون الوظيفية عرض وزير الزراعة الوضع الوظيفي للمدير العام للتعاونيات وتعيين مدير عام التعاونيات، اضافة الى مرسوم بتعيين رئيس اللجنة الادارية لمكتب تنفيذ المشروع الاخضر والعضو فيها.ومن البنود ايضاً طلب وزارة الخارجية تمديد ولاية اليونيفيل في الجنوب سنة إضافية.