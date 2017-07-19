أخبار محلية
19 تموز 2017 - 08:16
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سامي الجميل: سنرى غلاء معيشة يطال جميع الطبقات

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سامي الجميل: سنرى غلاء معيشة يطال جميع الطبقات
اعلن النائب سامي الجميل، انه "تم إقرار 15 ضريبة وسنرى غلاء معيشة يطال جميع الطبقات".

وقال بعد انتهاء الجلسة التشريعية: "دراساتنا تؤكد أن أسعار السلع سترتفع بين 5 و10% جراء الضرائب التي أقرت اليوم".

وسأل: "كيف نتجه الى جيب المواطن في هذا الوضع الاقتصادي؟ وقال: "الضرائب التي أقرت اليوم ليست من أجل السلسلة بل هي من أجل ملء الخزينة لتمويل الإنتخابات النيابية".
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واكد الجميل انه "لا يجوز إقرار الضرائب برفع الأيدي"، وقال: "سنطعن بالمرسوم المتعلق بفرض الضرائب التي اقرها مجلس النواب اليوم لان ما حصل هو هروب من المسؤوليات". 
 
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