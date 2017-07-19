فياض: حزب الله عارض الزيادة على الـTVA

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أعلن النائب علي فياض، اننا "كنا نأمل أن تكون السلسلة أفضل من ذلك لكن هذا أفضل ما يمكن تحقيقه".وقال من مجلس النواب "على الحكومة التحرك لضبط أي سياسات اقتصادية جشعة كي لا "تفلت" الأسعار في السوق".وتابع: "على مجلس النواب إقرار موازنة 2017 وسنعلن عن الحل لمسألة قطع الحساب قريبا".واضاف: "أعدت التذكير بموقفنا من مسألة الإيرادات حيث كنا ضد أي زيادة ضريبية تطال الطبقة الفقيرة، وقد وفقنا أحيانا وفي بعض الأحيان لم نوفق بحكم اللعبة البرلمانية".ورحب فياض "بهذه العودة النشطة للمناخ التشريعي"، وقال: "حزب الله" عارض الزيادة على "TVA" والشرائح الفقيرة والمستضعفة لكن اللعبة البرلمانية هي التي حكمت".