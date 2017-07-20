بري: حيتان المال تتحرك في بحر لبنان الهادىء

ماذا قال بري عن خزينة الدولة؟

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LBCI News Lebanon

أدلى رئيس مجلس النواب نبيه بري بما يلي: "حيتان المال تتحرك في بحر لبنان الهادىء. فتش عن اللذين يريدون الغُنم ولا يقبلون حتى بالمساهمة في الغُرم".

وأضاف "كي لا يكون دولة بين الاغنياء، السلسلة ربح ليس فقط للناس بل لخزينة الدولة".