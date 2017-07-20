الراعي بحث مع النجاري والشامسي وبخاري في تطورات الازمة مع قطر

يواصل سفيرا الإمارات حمد الشامسي، ومصر نزيه النجاري، والقائم بالأعمال السعودي وليد البخارين جولاتهم على المسؤوليين اللبنانيين في اطار تحرك دبلوماسي مشترك وتنسيق بين الإمارات ومصر والسعودية حول قضايا مختلفة تتعلق بأمن واستقرار المنطقة ، فزاروا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، وكان عرض للأوضاع على الساحة الإقليمية وتطورات الأزمة مع قطر.

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كذلك زار الدبلوماسيون الثلاثة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن الذي شدد على ضرورة توفير أقوى مقومات التضامن العربي والاسلامي لمواجهة كل التحديات الخطيرة التي تتهدد منطقتنا وأمّتنا.