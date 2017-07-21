أخبار محلية
21 تموز 2017 - 07:35
21/07/2017 07:35:42
رابطة أساتذة الجامعة اللبنانية تعلن التصعيد
أساتذة الجامعة اللبنانية يستغربون حرمانهم من غلاء المعيشة
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LBCI News Lebanon
إستغربت رابطة أساتذة الجامعة اللبنانية ما وصفته بالممارسات الظالمة بحق اساتذة الجامعة الوطنية من قبل المجلس النيابي والحكومة ، وأعلنت عن سلسلة إجراءات ٍ تصعيدية، مستغربة حرمانهم من غلاء المعيشة.
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