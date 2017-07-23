وهاب وتصوير الشيخات المنقبات...

لايجاد حل بالنسبة لازالة النقاب أثناء التصوير

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LBCI News Lebanon

تمنى الوزير السابق وئام وهاب على وزير الداخلية نهاد المشنوق إيجاد حل للشيخات المنقبات اللواتي لا يستطعن الحصول على هوية لأسباب لها علاقة بإزالة النقاب أثناء التصوير.

وأوضح أن هذه العقبة تمنع إتمام المعاملات الرسمية.​