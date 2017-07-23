أخبار محلية
23 تموز 2017 - 05:47
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وهاب وتصوير الشيخات المنقبات...

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وهاب وتصوير الشيخات المنقبات...
تمنى الوزير السابق وئام وهاب على وزير الداخلية نهاد المشنوق إيجاد حل للشيخات المنقبات اللواتي لا يستطعن الحصول على هوية لأسباب لها علاقة بإزالة النقاب أثناء التصوير.
 
وأوضح أن هذه العقبة تمنع إتمام المعاملات الرسمية.​
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