أخبار محلية
23 تموز 2017 - 08:32
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حملة للتبرع بالدم في القاع

القاع تنظر الى المعركة مع الارهاب بحذر وطمأنينة معاً Lebanon, news ,lbci ,أخبار عرسال,القاع, القاع تنظر الى المعركة مع الارهاب بحذر وطمأنينة معاً
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على مسافة تلالٍ من جرد عرسال تنظر القاع الى المعركة مع الارهاب بحذر وطمأنينة معاً. 

من اهالي القاع تحية للجيش حامي للبلدة والمحتضِن لها في اجراءاته وحواجزه عند حدودها. 

وقد نظم اهالي البلدة بالتعاون مع الكنيسة والتيار الوطني الحر حملة للتبرع بالدم.
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