حملة للتبرع بالدم في القاع

القاع تنظر الى المعركة مع الارهاب بحذر وطمأنينة معاً

Lebanon, news ,lbci ,أخبار عرسال,القاع, القاع تنظر الى المعركة مع الارهاب بحذر وطمأنينة معاً

LBCI News Lebanon

على مسافة تلالٍ من جرد عرسال تنظر القاع الى المعركة مع الارهاب بحذر وطمأنينة معاً.



من اهالي القاع تحية للجيش حامي للبلدة والمحتضِن لها في اجراءاته وحواجزه عند حدودها.



وقد نظم اهالي البلدة بالتعاون مع الكنيسة والتيار الوطني الحر حملة للتبرع بالدم.