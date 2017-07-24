رسالة عون للمتفوقين في الامتحانات الرسمية...

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دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المتفوقين في الامتحانات الرسمية، الى "عدم الاكتفاء بما حصلوه، بل الى اعتباره منطلقا للمراحل الاخرى، لا سيما في الجامعات وفي تحصيل الثقافة، وهو الطريق الذي لا ينتهي"، داعيا اياهم الى "اكمال مسيرتكم فتكونوا نخبة المجتمع القادرة على تسلم مقاليد الوطن في المستقبل"، مشددا على "ضرورة ان يستفيد الطلاب من تجارب اسلافهم ويضيفوا عليها تجاربهم".كلام الرئيس عون جاء خلال تكريمه قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، الطلاب المتفوقين في الامتحانات الرسمية اللبنانية الذين حازوا على المراتب الاولى والثانية والثالثة في الشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الاربعة، في حضور وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة.وتوجه الوزير حمادة للرئيس عون قائلا "نعرف متابعتكم للتقارير الامنية والعسكرية في كل لحظة، وعلى الرغم من كل ذلك فقد خصصتم الوقت لإستقبال نخبة متفوقي لبنان، وهذا مؤشر واضح على موقع الشباب في أولوية اهتماماتكم."وقد أمضى الطلاب قبل الظهر في القصر، وجالوا على قاعاته واطلعوا على سير العمل فيه.