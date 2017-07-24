أخبار محلية
24 تموز 2017 - 10:55
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الرئيس عون: نتائج التطورات الميدانية ستكون إيجابية

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الرئيس عون: نتائج التطورات الميدانية ستكون إيجابية
نوه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بجهوزية الجيش واستعداده لصد أي اعتداء على الأراضي اللبنانية وحماية السكان والنازحين وتأمين سلامتهم في بلدة عرسال ومحيطها وفي سائر القرى والبلدات على امتداد الحدود.
 
واعتبر عون في خلال ترأسه اجتماعا أمنيا في قصر بعبدا، حضره قائد الجيش العماد جوزف عون أن نتائج التطورات الميدانية الأخيرة ستكون إيجابية على صعيد الحد من اعتداءات الإرهابيين وممارساتهم ضد المدنيين والعسكريين على حد سواء، وسوف تعيد الأمن والاستقرار إلى الحدود.
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وخصص الاجتماع لعرض الأوضاع الأمنية على الحدود اللبنانية - السورية قبالة جرود عرسال والتطورات الميدانية المرتبطة بها حيث قدم قائد الجيش لرئيس الجمهورية شرحاً مفصلاً وعلى الخريطة للواقع العسكري الراهن وللإجراءات التي اتخذها الجيش لحماية الحدود ومنع تسلل الإرهابيين منها. 
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