أخبار محلية
25 تموز 2017 - 06:16
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من الجاهلية...رسالة عابرة لجرود عرسال نحو واشنطن

وهاب يغرد عبر تويتر... Lebanon, news ,lbci ,أخبار واشنطن, عرسال, حزب الله,وهاب,وهاب يغرد عبر تويتر...
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من الجاهلية...رسالة عابرة لجرود عرسال نحو واشنطن
سأل رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب عبر تويتر عن توقيت العقوبات على حزب الله وقال:" من المستغرب أن يتم تحريك ملف العقوبات على الحزب فيما أبطال الحزب يوجهون الضربات القاصمة للإرهاب... واشنطن مع النصره وداعش أم ضدهما ؟.
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