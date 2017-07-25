أخبار محلية
25 تموز 2017 - 06:16
25/07/2017 06:16:44
من الجاهلية...رسالة عابرة لجرود عرسال نحو واشنطن
وهاب يغرد عبر تويتر...
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LBCI News Lebanon
سأل رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب عبر تويتر عن توقيت العقوبات على حزب الله وقال:" من المستغرب أن يتم تحريك ملف العقوبات على الحزب فيما أبطال الحزب يوجهون الضربات القاصمة للإرهاب... واشنطن مع النصره وداعش أم ضدهما ؟.
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