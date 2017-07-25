وهاب ردا على كتلة المستقبل: أنتم حثالة سياسية

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رد رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب على بيان كتلة المستقبل الذي اعتبرت فيه ان لا شرعية لقتال حزب الله في السلسلة الشرقية قائلا:"من أنتم يا كتلة المستقبل لتحددوا الشرعية الوطنية لمعركة عرسال أنتم حثالة سياسية خربتم لبنان إقتصادياً وأمنياً وتقبضون ثمن تخريبكم".وأضاف في سلسلة تغريدات عبر "تويتر":"أنتم من ورط بعض أهل السنة في معارك الشمال وعرسال وصيدا وتركتموهم دون حماية ليدفعوا ثمن مغامراتكم الفاشلة منذ سنوات".وتابع:"كتلة المستقبل برئاسة السنيورة تشكل الجناح السياسي لداعش والنصرة ونتمنى على الحريري التخلص من كمائن هذا الرجل حتى لا يؤذيه أكثر."