المفتي دريان: أمن عرسال لا يحفظه إلا الجيش اللبناني

الإعلان

دعا مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان لدعم الجيش اللبناني بالعتاد اللازم للقيام بدوره، لافتا الى أن الأمن في البلد من أقصاه إلى أقصاه لا يستتب إلا بحضور الجيش.وقال من عكار: "علينا أن نلتف حول الجيش اللبناني ونقول من موقعنا لأهلنا في عرسال والنازحين السوريين فيها أمنكم من أمننا ولا يحفظ أمن عرسال إلا الجيش اللبناني حصرا"، موجها التحية للرئيس سعد الحريري على الإنجازات التي حققها في زيارته إلى الولايات المتحدة حيث حمل هم لبنان وهم الاقتصاد إلى المحافل الدولية.وأكد انهم اليوم كلبنانيين بأمس الحاجة إلى الوقوف مع الإجماع العربي ووحدة الصف العربية.