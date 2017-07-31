لقاء بين الجميل وريفي...وهذا موقف عون من الضرائب!

ما حصل في مجلس النواب تم من دون دراسة...

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LBCI News Lebanon

اكد النائب سامي الجميل أنهم سيكونون "صوتا صارخا بكل ما يمكن لبسط السلطة اللبنانية على الاراضي بشكل كامل، بعيدا عن الفساد والتبعية".



وعن زيارته لبعبدا، قال الجميل إنه لمس "لدى الرئيس ميشال عون عدم رضى عن الطريقة التي أقرت بها الضرائب، ولا سيما انه يسمع ردود فعل سلبية على كل ما أقر".

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واعتبر الجميل أن "ما حصل في مجلس النواب تم من دون دراسة".



في هذا السياق، اشار الوزير السابق أشرف ريفي بعد لقائه الجميل الى أن "الجميع يعرف اليوم أين أصبحت بواخر الفساد وكيف أقرت سلسلة الرتب والرواتب التي هي حق لأصحابها، لكنها في الوقت عينه أعطيت باليد اليمنى لتؤخذ باليسرى عبر الضرائب التي رافقتها، وهذا امر غير مقبول".