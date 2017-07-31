الحريري: السلسلة اقرت بدون زيادة الديون

أعلن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ان من واجبه حماية الاقتصاد اللبناني واللبنانيين وسط وجود طرح للعقوبات، مشيرا الى ان المزايدة بشأن زيارته لواشنطن كلام غير مسؤول.

ولفت الحريري بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا الى انه تم اقرار سلسلة الرتب والرواتب بدون زيادة الديون على لبنان.

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وعن المعركة في جرود عرسال والقاع، أعلن الحريري من بعبدا ان الجيش يحضر موضوع التبادل مع جبهة النصرة، مشددا على ان كل القوى السياسية والحكومة مع الجيش.

وأكد رئيس مجلس الوزراء انه مع محاربة الفساد، كما يتم محاربته من خلال اللجان الرقابية.

وقال: "الكلام بالهواء سهل وسلسلة الرتب والرواتب نوقشت منذ سنتين واكثر وكل الافرقاء كانت موافقة عليها منها الكتائب".