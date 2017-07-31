الكتائب يرد على الحريري

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رد مجلس الاعلام في حزب الكتائب على ما قاله رئيس الحكومة سعد الحريري في قصر بعبدا من ان كل الفرقاء بمن فيهم الكتائب موافقون على الضرائب والسلسلة، مؤكدا ان نواب الحزب لم يوافقوا او يصوتوا في اي مرحلة من المراحل على زيادة الضرائب التي اقرها المجلس النيابي في جلسته التشريعية بتاريخ الثامن عشر والتاسع عشر من تموزالعام 2017 ، بل صوتوا ضد هذه الضرائب.ودعا مجلس الاعلام في الكتائب "كل من يعنيه الامر الى مراجعة محاضر جلسات المجلس النيابي، المتعلقة بهذا الموضوع ، والتي تثبت بالدليل القاطع رفض الكتائب الحازم للضرائب العشوائية في كل مراحل المناقشات."