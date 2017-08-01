الجميل: فلتستقل الحكومة بالكامل...

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أعلن النائب سامي الجميل أن "المشكلة اليوم ليست في الجيش اللبناني بل في القرار السياسي الذي يشل الجيش ويمنعه من حسم المعركة الحاصلة وفي ان هناك من يريد القول ان الجيش لا يملك القدرة على حسم معركة عرسال لنقتنع اننا بحاجة لغيره."وسأل الجميل خلال افتتاح مكتب للطلاب وتكريم عدد من الكتائبيين في بشمزين، "من قرر أنه يجب أن يتم إجلاء مجرمين جبناء، اقترفوا جرائم بحق الجيش اللبناني؟ ومن سمح بأن يفروا ويعودوا الى بلادهم؟".واضاف "هل هي الحكومة اللبنانية التي قررت ارسالهم من دون محاكمة ومن دون أن ينالوا عقابهم؟ هل القضاء اللبناني أعطى موافقته على التراجع عن ملاحقة هؤلاء؟واشار الجميل الى أنه "إذا كانت هذه الحكومة مستقيلة من دورها الأول الذي هو الدفاع عن لبنان والمحافظة على سيادته واستقلاله فلتستقل بالكامل فربما تأتي سلطة أخرى تتحمل المسؤولية أكثر".