الافراج عن العبارة "بقاع دريم" في الاردن

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نجحت الاتصالات في الأردن للافراج عن العبارة "بقاع دريم" والتي تقل ثمانية وستين لبنانياً من سائقي الشاحنات مع شاحناتهم, بعدما كانت السلطات الاردنية قد أوقفتها في ميناء العقبة.وفي التفاصيل، أنه قبل نحو أربعة أيام، حصل حادث لأحد العمال الأردنيين على متن الباخرة، حيث سقط داخل غرفة مصعدٍ أثناء كشفه على العبارة، ما أدى الى وفاته.وعلى الأثر، منعت السلطات الأدرنية العبارة من المغادرة، فما كان من السائقين الا ان ناشدوا الحكومة اللبنانية التدخل فوراً للإفراج عنهم.وقد أفرجت السلطات الأردنية عن العبارة بعد دفع كفالة مئتي ألف دولار.