أخبار محلية
08 آب 2017 - 10:41
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التغيير والاصلاح: لوقف المزايدات

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التغيير والاصلاح: لوقف المزايدات

دعا النائب الان عون الى خلق تفاهم سياسي حول التعديلات المطلوبة على سلسلة الرتب والرواتب.

وعلق عون بعد الاجتماع الاسبوعي لتكتل "التغيير والاصلاح" عن معركة جرود عرسال قائلاً: "نواجه موضوعاً حساساً والمطلوب وقف المزايدات والالتفاف الوطني حول الجيش الذي نترك لقيادته تحديد تفاصيل ومجريات معركة الجرود ".

وعن عودة السوريين الى بلادهم، قال عون "إن استغلال الارهابيين للنازحين كُشف بالجرم المشهود والمطلوب حسم عودة السوريين الى بلادهم"،وأضاف:"مسار عودة السوريين الى بلادهم يجب أن يبدأ ونحذّر من أي فكرة لإنشاء مخيمات نزوح جديدة".

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