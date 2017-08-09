جنبلاط: كفى هذا الضجيج حول عملية الجيش في القاع

غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط عبر "تويتر" ، قائلا: "كفى هذا الضجيج الاعلامي حول عملية الجيش في القاع، فلتكن، وما من احد اصلا سيناقش الخطة التي رسمتها احدى الصحف منذ يومين."