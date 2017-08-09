جنبلاط: كفى هذا الضجيج حول عملية الجيش في القاع

غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط عبر "تويتر" ، قائلا: "كفى هذا الضجيج الاعلامي حول عملية الجيش في القاع، فلتكن، وما من احد اصلا سيناقش الخطة التي رسمتها احدى الصحف منذ يومين."
كفى هذا الضجيج الاعلامي حول عملية الجيش في القاع.فلتكن وما من احد اصلا سيناقش الخطة التي رسمتها احدى الصحف منذ يومين pic.twitter.com/Y4ViTm9Bry
— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) August 9, 2017
كفى هذا الضجيج الاعلامي حول عملية الجيش في القاع.فلتكن وما من احد اصلا سيناقش الخطة التي رسمتها احدى الصحف منذ يومين pic.twitter.com/Y4ViTm9Bry