أخبار محلية
09 آب 2017 - 01:56
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جنبلاط: كفى هذا الضجيج حول عملية الجيش في القاع

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جنبلاط: كفى هذا الضجيج حول عملية الجيش في القاع

غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط عبر "تويتر" ، قائلا: "كفى هذا الضجيج الاعلامي حول عملية الجيش في القاع، فلتكن، وما من احد اصلا سيناقش الخطة التي رسمتها احدى الصحف منذ يومين." 

 
 
 
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