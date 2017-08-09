جنبلاط: لهذا السبب تم اقالة القاضي شكري صادر

أعلن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط انه "بعيدا عن التحليلات الاستراتيجية فان اقالة القاضي شكري صادر يعود انه كان من البارزين في صياغة معاهدة المحكمة الدولية".