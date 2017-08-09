أخبار محلية
09 آب 2017 - 03:07
Back

جنبلاط: لهذا السبب تم اقالة القاضي شكري صادر

جنبلاط: لهذا السبب تم اقالة القاضي شكري صادر Lebanon, news ,lbci ,أخبار شكري صادر, جنبلاط,لبنان,
episodes
جنبلاط: لهذا السبب تم اقالة القاضي شكري صادر

أعلن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط انه "بعيدا عن التحليلات الاستراتيجية فان اقالة القاضي شكري صادر يعود انه كان من البارزين في صياغة معاهدة المحكمة الدولية". 

الإعلان
إقرأ أيضاً