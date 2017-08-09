الحكومة التأمت...ونقاش بشأن زيارة الوزراء الى سوريا

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يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري في السراي الحكومي على جدول أعمالها 34 بندا.وأكد وزير الصحة غسان حاصباني قبيل بدء الجلسة أن معركة الجيش ضد "داعش" ستطرح في الجلسة وقرار التوقيت ونوعية العمل تبقى لقيادة الجيش ولا حاجة للتنسيق مع أي جهة أخرى لا حزب الله ولا الجانب السوري.وعن موضوع زيارة بعض الوزراء الى سوريا أوضح وزير الصناعة حسين الحاج حسن أنه سيزور سوريا كوزير صناعة لاجراء مباحثات وأشار الى أن العلاقات بين لبنان وسوريا قائمة وهناك بعض النقاط يجب معالجتها بين البلدين على صعيد التجارة والصناعة.من جهته، سأل وزير الخارجية جبران باسيل: "ألم نعيّن منذ فترة في مجلس الوزراء سفيرا للبنان في سوريا"؟أما وزير العمل محمد كبارة فقال: "الوزراء يمكنهم زيارة سوريا بصفتهم الشخصية وليس باسم الحكومة".من ناحية أخرى، رأى وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي أن بعد كل ما صدر من توضيحات عن خلية العبدلي في الكويت سيقترح تشكيل لجنة وزارية لزيارة الكويت ورفع أي شائبة في العلاقة بين البلدين.يذكر، أن وزير التربية مروان حماده غادر الجلسة غاضبا ورفض الافصاح عن السبب.