هذا ما دار بجلسة الحكومة في موضوع الزيارات الى سوريا...

الإعلان

طرح في جلسة الحكومة الكلام عن الزيارات الرسمية للوزراء الى سوريا .وبحسب معلومات الـLBCI فقد تحدث في الموضوع الوزير بيار بوعاصي، وقال وزير الاعلام ملحم الرياشي ان هذا موضوع خلافي والزيارات لن تحظى بموافقة مجلس الوزراء مجتمعاً ونحن لا نقبل بها، لان العلاقة مع سوريا ملتبسة والجامعة العربية لا تزال تعلق عضويتها.من جهته طالب وزير الداخلية نهاد المشنوق بالتصويت على الزيارات ، اما وزير الخارجية جبران باسيل فطلب ادراج زيارة رائد خوري الى معرض دمشق.ومن ثم أكد الوزير ملحم الرياشي على عدم تغطية مجلس الوزراء لهذا الامر، فطلب الرئيس سعد الحريري شطب موضوع الزيارات من المحضر.