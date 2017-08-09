أخبار محلية
09 آب 2017 - 10:22
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ارجاء اجتماع لجنة قانون الانتخاب

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ارجاء اجتماع لجنة قانون الانتخاب
ارجئ اجتماع لجنة قانون الانتخاب الى الاثنين المقبل واستعيض عنه باجتماعات جانبية بين رئيس الحكومة والوزراء لمعالجة بعض المواضيع الخلافية التي شهدتها جلسة مجلس الوزراء.
كما تم ارجاء اجتماع اللجنة الاقتصادية الى الاربعاء المقبل.
 
 
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