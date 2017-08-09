ارجاء اجتماع لجنة قانون الانتخاب

استعيض عن اجتماع لجنة قانون الانتخاب باجتماعات جانبية

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LBCI News Lebanon

ارجئ اجتماع لجنة قانون الانتخاب الى الاثنين المقبل واستعيض عنه باجتماعات جانبية بين رئيس الحكومة والوزراء لمعالجة بعض المواضيع الخلافية التي شهدتها جلسة مجلس الوزراء.



كما تم ارجاء اجتماع اللجنة الاقتصادية الى الاربعاء المقبل.