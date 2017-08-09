سعيد للـLBCI : حزب الله لن يفرض نفوذه على لبنان

Lebanon, news ,lbci ,أخبار LBCI, كلام الناس,فارس سعيد,

LBCI News Lebanon



الإعلان

ولفت الى أن القرار 1701 لا يطبّق اليوم مع الحدود السورية بارادة ايرانية. رأى النائب السابق فارس سعيد أن الدولة لا تبنى بشروط القانون بل بمنطق الغالب والمغلوب، واذ اعتبر في حديث الى برنامج كلام الناس عبر الـLBCI أن النفوذ والقرار السياسي الحقيقي يقع بيد حزب الله في لبنان، شدد على أنه لا فريق في تاريخ لبنان استطاع ان يهزم لبنان وحزب الله لن يفرض نفوذه على لبنان اليوم.ولفت الى أن القرار 1701 لا يطبّق اليوم مع الحدود السورية بارادة ايرانية.

من جهة أخرى، أكد سعيد أنه سيترشح للانتخابات النيابية المقبلة .



وردا على سؤال عن سبب عدم وقوف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الى جانبه في الانتخابات واختيار زياد حواط ، اعتبر سعيد أنه ترشيح خاضع لحسابات سياسية.