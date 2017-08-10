أخبار محلية
10 آب 2017 - 10:11
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جعجع: لا يمكن لاي وزير الذهاب إلى سوريا بصفة رسمية

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أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن الحكومة تلتزم بما جاء في خطاب القسم لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون بأن لبنان لا يزال ينأى بنفسه عن النار المشتعلة في المنطقة، وشدد على أنه لا يمكن لاي وزير أن يذهب الى سوريا بصفة رسمية.

واعتبر في مؤتمر صحافي أن أي زيارة رسمية لوزير لبناني الى سوريا ستؤثر على الاستقرار الداخلي وستضع لبنان في خانة المحور الايراني، وسأل: أين مصلحة الشعب اللبناني في ذهاب أي وزير لزيارة سوريا؟.
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وشدد على ان الحكومة السورية فقدت شرعيتها الداخلية والدولية واي تعاط معها يعني اننا أصبحنا فريقا في الأزمة السورية.

وعن موضوع الكهرباء رأى جعجع ألا مانع لشراء الكهرباء من سوريا إذا كانت الاسعار مناسبة داعيا الى عدم خلط الامور ببعضها وان هده العمليات لا علاقة لها بالسياسة.
 
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