عقاب صقر يفتح النار ويشن هجوما على 8 آذار...

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شن النائب عقاب صقر هجوماً على فريق 8 آذار، كما طالب مدعي عام التمييز البتّ في قضية التزوير بعد 4 سنوات من سكوت القضاء، كاشفا عن استعداده للتنازل عن حصانته.وردا على حملات الافتراء التي تستهدفه على مواقع الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، أكد صقر خلال مؤتمر صحافي "أنا لا أملك جواز سفر قطري والمنشور بالاعلام هو جواز مزوّر".ولفت الى ان ​ابو مالك التلي​ كان في السجون السورية لاتهامه بجريمة قتل​ وتم اطلاق سراحه بعفو عام، وبشار الأسد أبوه وأمه.وشدد صقر على أن "الذهاب الى سوريا خط أحمر لم ولن نقبل به"، مشيرا الى أن مسرحية عرسال لم تمرّ على أحد واذا استمرت "الحملة المسعورة علينا سنفضح كل ما لدينا حول عملية التبادل."واعلن عن تواجده حاليا في لبنان وتحديداً في بيت الوسط.