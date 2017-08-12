مطالبة بالتعطيل يوم الجمعة...

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اجتمع المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى في جلسة استثنائية وطارئة للبحث في موضوع الدوام الرسمي في العمل يوم الجمعة بمقتضى ما اقره المجلس النيابي ضمن قانون سلسلة الرتب والرواتب واتخذوا قرارا ألقاه نائب رئيس المجلس الوزير السابق عمر مسقاوي وجاء فيه:- التأكيد على الموقف التاريخي الثابت لدار الفتوى والمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في المطالبة بالتعطيل يوم الجمعة باعتباره يوما مباركا لدى المسلمين، وان المطالبة بتعطيل العمل فيه يؤكد العيش المشترك وتحقيق التآلف الوطني.- تشكيل لجنة متابعة لإجراء الاتصالات اللازمة لتحقيق هذا المطلب المحق.- إبقاء جلسات المجلس الشرعي مفتوحة لبحث الخطوات المناسبة.