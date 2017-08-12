جنبلاط يعلن ترشيح بلال عبد الله...وهذا ما قاله لتيمور!

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أعلن رئيس "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​وليد جنبلاط​ ترشيح بلال عبد الله عن المقعد الذي يشغله اليوم ​علاء الدين ترو​.واوضح جنبلاط في مؤتمر صحافي بالمختارة، أن "توقيت ​الترشيحات​ الثانية مرهون بخصوصيات كل منطقة وستشمل 70 % من الرفاق الحزبيين."اما في التحالفات فتمنى جنبلاط "أن نلتقي مع التيار والقوات والكتائب والمستقبل والجماعة الاسلامية وأمل والكتلة الوطنية والاحرار والمستقلين."وتوجه جنبلاط لنجله تيمور قائلا "استفد من نضالات الذين سيرافقونك في المسيرة السياسية ومن دون الماضي ليس لدينا المستقبل."واشار الى أنه "لن يكون تيمور هو وليد جنبلاط وسيشق طريقه بنفسه ولكن بصورة مبنية على الطريقة الأصيلة."