أخبار محلية
13 آب 2017 - 03:46
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خلية "العبدلي" بين الحريري وأمير الكويت

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خلية &quot;العبدلي&quot; بين الحريري وأمير الكويت
استقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قبل ظهر اليوم بالديوان الأميري في قصر بيان الرئيس سعد الحريري.

وتناول البحث آخر المستجدات في المنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين وخصوصا مايتعلق بملابسات خلية العبدلي.
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