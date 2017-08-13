خلية "العبدلي" بين الحريري وأمير الكويت

البحث تناول العلاقات الثنائية بين البلدين

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LBCI News Lebanon

استقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قبل ظهر اليوم بالديوان الأميري في قصر بيان الرئيس سعد الحريري.



وتناول البحث آخر المستجدات في المنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين وخصوصا مايتعلق بملابسات خلية العبدلي.