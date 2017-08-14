حزب الكتائب يدعو الحكومة الى الاستقالة

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كرر حزب الكتائب دعوة "هذه الحكومة الى الاستقالة لانها مستقيلة اساسا من واجباتها تجاه اللبنانيين"، وطالب بـ"تأليف حكومة تكنوقراط تشرف على الانتخابات بصورة حيادية".واعتبر الحزب بعد اجتماعه الاسبوعي ان "انعقاد طاولة الحوار الاقتصادي - المالي هو تأكيد اولا، على قصر نظر الحكومة وعجزها عن فهم تداعيات قانون الضرائب فاحالته الى المجلس النيابي لاقراره، وتأكيد ثانيا، على فشل كل من بصم في البرلمان على هذا القانون."ورفض الحزب " وتطويعها باستبدال اصحاب الكفاءة والاوادم ونظيفي الكف، لصالح المحاصصة والفئوية والزبائنية السياسية، وذلك خلافا لكل الاعراف والاسس الدستورية والقانونية التي تنظم عمل المؤسسات وادارات الدولة، بما يسهل على السلطة التفلت من أي رقابة أو محاسبة".