فنيش: زيارة وزراء لسوريا أمر طبيعي

فنيش: نسعى من أجل تحقيق مصلحة لبنان

Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان, سوريا, زيارة وزراء سوريا,محمد فنيش ,فنيش: نسعى من أجل تحقيق مصلحة لبنان

LBCI News Lebanon

أكد وزير الشباب والرياضة محمد فنيش أن الامر طبيعي لا سيما أننا نسعى من أجل تحقيق مصلحة لبنان وقال إنه وبمعزل عن موقف أو رأي فريق سياسي فتلبية بعض الوزراء لدعوة من أجل البحث في مصلحة مشتركة أو مصلحة للبنانيين هو أمر طبيعي والوزراء ذاهبون.