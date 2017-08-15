الراعي يصلي على نية عون...ليلهمه الروح

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لفت البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الى انه "في هذا الوقت يلجأ فئات من المواطنين إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، كأب لجميع اللبنانيين، بشأن قانون سلسلة الرتب والرواتب. فبعضهم يطالبه بتوقيعه كما هو، لأنه يناسب انتظاراتهم الطويلة، والبعض الآخر يطالبه برده لإعادة النظر في المواد التي يعتبرونها مرهقة عليهم، وآخرون لأنهم حرموا من الإفادة منه، أو مما يعتبرونه من حقهم".وقال الراعي خلال الاحتفال بقداس عيد إنتقال السيدة العذراء في كنيسة الصرح البطريركي في الديمان: "أمام اتخاذ القرار الصعب، فإننا نصلي على نية الرئيس كي يلهمه الروح ما ينبغي فعله، وفقا للصفات الثلاث لكل قانون وهي أن يكون عادلا، ومنصفا، ولخير جميع المواطنين، وبعد ذلك، لا يحق لأحد اتهام الرئيس بالإنحياز لهذا أو ذاك من الأفرقاء أو بإهمال أية فئة. فهو، بحكم قسم اليمين على الدستور، ضمانة لخير كل اللبنانيين، وانطلاقا من هذه القاعدة يقرر".