أخبار محلية 15 آب 2017 - 07:18 15/08/2017 07:18:07 عائلة الضحية محسن فنيش تنتظر جثمان ابنها…

بعد أن سقط وزوجته في الهجوم الارهابي في بوركينا فاسو...

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LBCI News Lebanon

خيم الحزن على منزل عائلة الضحية محسن فنيش، بعد أن استشهد وزوجته في الهجوم الارهابي في بوركينا فاسو.



اشارة الى ان العزاء يقام في بلدة معروب - قضاء صور، الى حين استلام الجثة. الإعلان