ماروني للـ LBCI: التواصل مع معراب قائم

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أكد النائب ايلي ماروني أن حزب الكتائب يؤيد بعض الضرائب التي تطال الكماليات لا الاساسيات.وطالب خلال برنامج "نهاركم سعيد" بتحديد معيار من المسيحي بسمنة ومن بزيت "لانه يبدو أنه ان لم تكن من التيار الوطني الحر انت بزيت قلي."أما عن زيارة سمير جعجع الى زحلة، اكد ماروني أنها حق والاحزاب هي على امتداد الوطن، معتبرا أن تصرف رئيسة "الكتلة الشعبية" ميريام سكاف والبيان الذي أصدرته عن الزيارة غير مقبول.وشدد ماروني على ان حزب الكتائب يؤمن بالحوار وابوابه مفتوحة للجميع والتواصل قائم مع معراب، ومن الممكن ان يكون هناك زيارة من وفد قواتي لسامي الجميل.اما عن الانتخابات النيابية المقبلة، اوضح ماروني انه من غير الممكن تحديد صورة التحالفات منذ الآن في أي حزب.