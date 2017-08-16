جلسة نيابية عامة...على وقع سلسلة تحركات واحتجاجات

الإعلان

التأمت الجلسة النيابية العامة برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري وعلى جدول أعمالها 28 بندا.وقبيل بدء الجلسة عقد لقاء ثلاثي ضم رئيس المجلس والنائب ابراهيم كنعان والنائب جورج عدوان.واعتبر النائب نقولا فتوش أنه لم يكن هناك من ضرورة لعقد جلسة حوار اقتصادية في بعبدا، وبالنسبة لزيارة وزراء الى سوريا كفى مكابرة بوجود 26 اتفاقية بين البلدين.وشدد النائب بطرس حرب على انه "ليس من صلاحية مجلس الوزراء تعيين قاض رئيسا لمحكمة ومن يجب أن يعين هو مجلس القضاء الأعلى".من جهته، سأل النائب نديم الجميل: "من أعطى الأمر بإخراج إرهابيين من السجون اللبنانية لإتمام صفقة التبادل مع جبهة النصرة"؟أما النائب أكرم شهيب فقال: "سألنا المتعهد والمراقب عن مطمر برج حمود والجواب أن القدرة الإستيعابية المتبقية بين 8 و11 شهرا".تزامنا، تشهد ساحة رياض الصلح تحركات مطلبية بهدف انصافهم في قانون اقرار سلسلة الرتب والرواتب.