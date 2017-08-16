أخبار محلية
16 آب 2017 - 06:22
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هذا ما طلبه عون من وزير الاقتصاد...

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هذا ما طلبه عون من وزير الاقتصاد...
طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من وزير الإقتصاد والتجارة رائد خوري التشدد في تطبيق الإجراءات التي تحمي المستهلك اللبناني وتمنع ارتفاع أسعار السلع بشكل عشوائي.
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