أخبار محلية
16 آب 2017 - 06:22
16/08/2017 06:22:12
هذا ما طلبه عون من وزير الاقتصاد...
عون التقى رائد خوري في بعبدا
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LBCI News Lebanon
طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من وزير الإقتصاد والتجارة رائد خوري التشدد في تطبيق الإجراءات التي تحمي المستهلك اللبناني وتمنع ارتفاع أسعار السلع بشكل عشوائي.
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