أخبار محلية
16 آب 2017 - 06:38
16/08/2017 06:38:51
محافظة لجبيل وكسروان...
أبي نصر يطالب بتأمين المبالغ الضرورية
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LBCI News Lebanon
أقر مجلس النواب في الجلسة النيابية العامة بند إنشاء محافظة كسروان - جبيل، وطالب النائب نعمة الله أبي نصر بتأمين المبالغ الضرورية لاصدار المراسيم التطبيقية لانشاء هذه المحافظة، لافتا الى ان مركزها سيكون في جونية.
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