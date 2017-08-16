محافظة لجبيل وكسروان...

أبي نصر يطالب بتأمين المبالغ الضرورية

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LBCI News Lebanon

أقر مجلس النواب في الجلسة النيابية العامة بند إنشاء محافظة كسروان - جبيل، وطالب النائب نعمة الله أبي نصر بتأمين المبالغ الضرورية لاصدار المراسيم التطبيقية لانشاء هذه المحافظة، لافتا الى ان مركزها سيكون في جونية.