أخبار محلية
16 آب 2017 - 06:38
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محافظة لجبيل وكسروان...

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محافظة لجبيل وكسروان...
أقر مجلس النواب في الجلسة النيابية العامة بند إنشاء محافظة كسروان - جبيل، وطالب النائب نعمة الله أبي نصر بتأمين المبالغ الضرورية لاصدار المراسيم التطبيقية لانشاء هذه المحافظة، لافتا الى ان مركزها سيكون في جونية. 
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