للجبيليين...اتصلوا على هذا الرقم للشكاوى

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أعلنت بلدية جبيل - بيبلوس في بيان، أنه "في ظل السعي الدائم لخدمة المواطنين في جبيل وتأمين كل الخدمات اللازمة لهم، تستقبل البلدية كل الشكاوى والاقتراحات المتعلقة بالأشغال العامة، بالنظافة، بالسير والشرطة وكل ما له علاقة بالخدمات العامة، عبر مكتب شكاوى أنشأته البلدية منذ العام 2010، تحت تصرف المواطن الجبيلي والسائح.وبذلك، يكفي الاتصال على الرقم 09546777 وتقديم الشكوى أو الملاحظة أو الاقتراح البناء، ومن ثم يتم تحويلها الى الجهة المختصة بالكشف والمتابعة ومعالجة الأمر.وبهذه الطريقة تكون البلدية قد سهلت التعاون بينها وبين المواطن وخلقت أقنية للتواصل بين الطرفين، مما يسهم في رفع مستوى الثقة المتبادلة ويحفز روح المناقشة للحصول على الأفضل لتقديمه للبلدية وبالتالي للبلدة".