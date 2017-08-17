الحكومة قررت...400 ميغاوات خلال 3 أشهر

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شدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على ضرورة مراقبة وزارة التربية الأقساط المدرسية، وطلب من وزير التربية تفعيل المجالس التحكيمية والمراقبة من قبل مصلحة التعليم الخاص.وأكد عون في خلال جلسة الحكومة ان اسراع مجلس النواب في إقرار الموازنة يشكل عاملا مهما والحكومة عازمة على تقديم موازنة 2018 ضمن المهل الدستورية.ولفت عون الى أن اللقاء الحواري في بعبدا أظهر بعض الثغرات في قانوني السلسلة والضرائب، وأن العمل جار على تصحيحها.من جهته لفت الرئيس سعد الحريري الى أن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي أقره مجلس النواب خطوة مهمة للإستفادة من السيولة في القطاع المصرفي واستثمارها في مشاريع تحقق المزيد من النمو وفرص العمل.وسبق الجلسة التي بحثت في جدول أعمال من 66 بندا ابرزها عرض وزير الطاقة استدراج العروض لاستقدام معامل عائمة لتوليد الكهرباء، خلوة بين رئيسي الجمهورية والحكومة تم في خلالها بحث المستجدات.وأكدت معلومات للـ LBCI أن مجلس الوزراء أرجأ البت في القرار المتعلق بسلفة الخزينة لأوجيرو وتم ربط الأمر بمسألة إقرار الموازنة التي لا تزال قيد الدرس.كما ألغى مجلس الوزراء مناقصة الكهرباء القديمة واتفاق على وضع دفتر شروط جديد من خلال إدارة المناقصات، وقرر تأمين 400 "ميغاوات" خلال 3 أشهر على أن تؤمن 400 "ميغاوات" أخرى في خلال 6 أشهر.إلى ذلك، أكد وزير الاعلام ملحم الرياشي بعد انتهاء الجلسة أن الحكومة ستبحث في الانتخابات الفرعية الاسبوع المقبل.