اللواء ابراهيم: لا هوادة في الحرب على الارهاب

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أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم "المضي في مكافحة الإرهاب أيا كان مصدره أو اسمه، ولا هوادة في الحرب عليه". ولفت في كلمة ألقاها في حفل تكريمي له أقامه غبطة بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك البطريرك يوسف الأول العبسي، الى أنه "لم نعد في مرحلة الدفاع بل انتقلنا الى مكافحته، وتجفيف مصادره ماليا وفكريا، واخراجه من ارضنا الطيبة".وشدّد اللواء ابراهيم، انه "لم نتراجع سابقا كما لن نتهاون مستقبلا للحظة واحدة في تنفيذ ما هو مطلوب منا ان على صعيد المهمات الامنية الملقاة على عاتقنا، او على صعيد تقديم الخدمة".