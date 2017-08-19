هذا هو سبب انخفاض التغذية الكهربائية في بعض المناطق...

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أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، في بيان، أنه "عند الساعة الثامنة من مساء يوم أمس الجمعة الواقع فيه 18/8/2017، طرأ عطل على المحول 150/66 ك.ف.- 120 م.ف.أ. في محطة بصاليم الرئيسية، الأمر الذي أدى الى انخفاض التغذية بالتيار الكهربائي في المناطق التي تتغذى من المحطات التالية: بصاليم، البوشرية، الجديدة، الغاز، الشباك والحازمية.كذلك طرأ عطل على كابل التوتر العالي جمهور- بسطا 150 ك.ف.، مما أدى إلى انخفاض التغذية الكهربائية أيضا في بعض مناطق بيروت الإدارية والضاحية الجنوبية التي تتغذى من المحطات التالية: المريسة، البسطا، الغربية، الأونسكو والمطار.يشار إلى أن الفرق الفنية في المؤسسة تبذل أقصى جهودها من أجل تصليح العطلين المذكورين وإعادة التغذية بالتيار الكهربائي الى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، حيث من المتوقع أن تنتهي أعمال التصليح على كابل جمهور- بسطا 150 ك.ف. هذا المساء".