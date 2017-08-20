ريفي: رهاننا على الدولة وسلاح الجيش

زار الوزير اشرف ريفي مسجدي التقوى والسلام في مدينة طرابلس عشية الذكرى السنوية الرابعة للعمل الارهابي الذي استهدفهما.

ريفي التقى إمام مسجد السلام الشيخ بلال بارودي وعرض معه المسار القانوني في ملف التفجيرين الإرهابيين إضافة الى العملية العسكرية التي يقودها الجيش في مواجهة الارهاب في الجرود.

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اما في مسجد التقوى فالتقى ريفي امام المسجد الشيخ سالم الرافعي الذي قال: "اليوم يخوض الجيش معارك بوجه نظام "داعش" الارهابي ونحن معه، يجب ان تغلق منافذ الارهاب كافة، من "داعش" الى النظام السوري، ومن ارسل السيارات المفخخة الى بلادنا وشعبنا واهلنا هو ارهابي بامتياز، واؤكد ان هذه الجريمة لم تكن الوحيدة التي يرتكبها وبالدليل القاطع والموضوعي، فالنظام السوري ارتكب وارسل 24 عبوة ناسفة مع المجرم ميشال سماحة وكان يستهدف عكار التي تعتبر نموذجا للعيش المشترك".