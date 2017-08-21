مساعد وزير الخارجية الايراني في بيروت...

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وصل صباح اليوم إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية حسين جابري انصاري في زيارة رسمية إلى لبنان تستمر يومين يلتقي خلالها كبار المسؤولين اللبنانين.ويستهل انصاري زيارته إلى لبنان بلقاء مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. ثم يجري محادثات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، فلقاء مع وزير الخارجية جبران باسيل، على أن يختتم برنامجه لليوم الأول بلقاء مع النائب وليد جنبلاط مساء.وكان في استقبال انصاري في صالون الشرف في المطار السفير الايراني في لبنان محمد فتح علي وعدد من أركان السفارة الإيرانية في لبنان.