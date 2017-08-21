شفط رمول من حوض معمل الذوق إلى عرض البحر

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اعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان اليوم، عن "القيام بأعمال شفط الرمول البحرية، ابتداء من 22 آب 2017، من داخل حوض معمل الذوق إلى عرض البحر والمقدرة بحوالى خمسة وثلاثين الف متر مكعب ورميها ثانية في البحر حتى مسافة سبعمائة متر من رأس السنسول، وذلك وفق الجدول الزمني التالي كما أفاد به متعهد الأشغال:أول أسبوعين: مسح الأعماق إضافة الى تركيب المعدات البحرية وإنزالها الى حوض معمل الذوق، كذلك مد الأنابيب الى حيث يجب ضخ الرمول من الحوض المذكور الى حوض البحر على مسافة 700 م.- بدءا من الأسبوع الثالث حتى الأسبوع الرابع عشر: ضخ الرمول من النقاط المحددة على الخريطة إلى المواقع المحددة للتفريغ.- من الأسبوع الخامس حتى الأسبوع السادس عشر: تنظيف المعدات وإخراجها من موقع العمل.أما بالنسبة إلى كميات الرمول التي سوف يتم ضخها يوميا فهي تقارب 389 م3.تتمنى مؤسسة كهرباء لبنان على أصحاب المراكب الذين يرتادون الملاحة البحرية وكذلك الصيادين أخذ العلم بأعمال شفط الرمول التي سوف يتم القيام بها.وتؤكد المؤسسة حرصها على احترام كافة مضامين الكتب الواردة من وزارتي البيئة والأشغال العامة والنقل في ما يتعلق بهذا الموضوع. كما أن تاريخ بدء الأعمال تحدد بعد إعطاء إذن المباشرة بالتنفيذ من قبل مفرزة شواطئ جبل لبنان إلى إدارة معمل الذوق".