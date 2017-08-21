الراعي عرض مع السفير الفرنسي للتطورات في لبنان

الإعلان

إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي الصيفي في الديمان السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه، في زيارة بروتوكولية تم خلالها ،حسب بيان للبطريركية المارونية، عرض لآخر التطورات في لبنان والمنطقة وموضوع النازحين السوريين وضرورة وجود حلول فورية من أجل عودتهم الآمنة ودور المجتمع الدولي في حل القضايا التي بلغت حدا كبيرا من الخطورة كموضوع الإرهاب الذي يضرب في كل مكان، فضلا عن إرتباط القضية الفلسطينية في كثير من المشكلات التي تزعزع الإستقرار في لبنان والمنطقة العربية".وتم التنويه بالدور الكبير الذي يقوم به الجيش اللبناني في مكافحة الإرهاب واستتباب الوضع الأمني.ونقل البطريرك الراعي الى السفير الفرنسي رغبته في "مساهمة الدولة الفرنسية في إحياء الذكرى المئوية الأولى لإعلان دولة لبنان الكبير التي ستصادف بعد ثلاث سنوات".