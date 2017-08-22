بالصورة - لقاء بين نصرالله ومعاون وزير خارجية ايران

وهذا ما تم بحثه خلال اللقاء..

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LBCI News Lebanon

استقبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، معاون وزير خارجية الجمهورية الإسلامية في إيران السيد جابري أنصاري والوفد المرافق له، بحضور السفير الإيراني في بيروت السيد فتحعلي.

وجرى استعراض آخر الأوضاع السياسية والعامة في لبنان وسوريا في المنطقة.